Радник Путіна пропонує радикальні заходи для захисту економіки від санкцій

Радник президента РФ Сергій Глазьєв запропонував Мінфіну свій радикальний план з 15 дій для захисту російської економіки у відповідь на можливе розширення санкцій з боку США і Євросоюзу, повідомляє газета «Ведомости» з посиланням на документ.

За даними видання, план Глазьєва переслідує дві мети: швидко відреагувати на санкції, а потім - максимально знизити залежність Росії від зовнішнього світу. Необхідно знизити обіг долара в російській економіці, причому зміни мають торкнутися і фінансових операцій в держсекторі, і приватних компаній, і навіть населення.

Насамперед, радник Володимира Путіна пропонує вивести всі активи і рахунки в євро і доларах з країн НАТО в нейтральні, а також провести випереджальний продаж облігацій країн НАТО. Банк Росії, у свою чергу, повинен швидко скоротити доларові інструменти і позбутися від держоблігацій країн, які заявили про підтримку санкцій проти Росії.

Держкорпорації і держбанки повинні отримати можливість замістити кредити від західних банків рублевими. Фінансувати це буде ЦБ - він випустить цільову емісію, а гроші розмістить Зовнішекономбанк.

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Потрібно також знизити залежність фінансового сектора Росії від іноземної інфраструктури та залежність економіки від доларових розрахунків. Потрібно буде обмежити валютну позицію комерційних банків, що допоможе запобігти спекуляції з рублем і втечі капіталу. Банкам доведеться створювати 100%-ві резерви за борговими зобов'язаннями нерезидентів.

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Крім того, Глазьєв радить перейти на національні валюти у розрахунках Росії з країнами Митного союзу та іншими недоларовими і не європартнери. Він також вказує, що потрібно провести роз'яснювальну роботу з населенням, щоб воно не сподівалося на валюту, оскільки валютні зобов'язання комерційних банків при введенні санкцій також будуть заморожені.

