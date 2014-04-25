Японія виділить Україні 800 тис. євро фінансової допомоги

Уряд Японії має намір виділити фінансову допомогу Україні в розмірі 800 тисяч євро для сприяння забезпеченню стабільності в регіоні.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-реліз японського МЗС.

Згідно з документом, 500 тисяч євро повинні бути виділені на підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Крім цього, 300 тисяч євро будуть направлені до Ради Європи з метою забезпечення контролю за прозорістю і чесністю виборів, які відбудуться 25 травня.

Як повідомляв УНІАН, уряд Японії прийняв рішення надати Україні допомогу в розмірі близько 1,5 млрд дол., в рамках якої буде надано кредит обсягом 1,1 млрд дол. для модернізації Бортницької станції аерації (БСА) в Києві.