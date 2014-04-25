Японія виділить Україні 800 тис. євро фінансової допомоги
09:35, 25 квітня 2014Фінанси
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Спочатку Японія готувала пакет допомоги на суму близько 1 мільярда доларів, але пізніше вирішила збільшити обсяг фінансування до 1,5 мільярда доларів
Японія виділить Україні 800 тис. євро фінансової допомоги / REUTERS
Уряд Японії має намір виділити фінансову допомогу Україні в розмірі 800 тисяч євро для сприяння забезпеченню стабільності в регіоні.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-реліз японського МЗС.
Згідно з документом, 500 тисяч євро повинні бути виділені на підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
Крім цього, 300 тисяч євро будуть направлені до Ради Європи з метою забезпечення контролю за прозорістю і чесністю виборів, які відбудуться 25 травня.
Як повідомляв УНІАН, уряд Японії прийняв рішення надати Україні допомогу в розмірі близько 1,5 млрд дол., в рамках якої буде надано кредит обсягом 1,1 млрд дол. для модернізації Бортницької станції аерації (БСА) в Києві.
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