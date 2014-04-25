Долар піднявся до 11,60 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 11,4000/11,6000.

Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,3170/0,3225. Котирування з євро-гривні пішли вниз - 15,7660/16,0450.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - 1,3830/32 (четвер - 1,3824/26).

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,4500/11,6500, до 12:00 ціни знизилися до 11,3500/11,5000. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,4000/11,5000.

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