Турчинов підписав закон про скасування більше ста дозвільних документів

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав Закон № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі в.о. президента.

Як повідомляв УНІАН, даний закон Верховна Рада ухвалила 9 квітня. Як сказала на засіданні парламенту голова Комітету ВР з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики Олександра Кужель, законом вносяться зміни до 38 законодавчих актів, 4 кодексів та одного декрета Кабінету міністрів. «Скасовуємо існування 113 дозвільних документів і дозвільних процедур», - сказала Кужель.

Вона наголосила, що законом передбачено скасування значної частини документів дозвільного характеру, які включені до Переліку документів дозвільного характеру, що затверджений законодавчо.

Відповідно до закону, забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, який не внесений до Переліку документів дозвільного характеру.

Передбачено, що виключно до компетенції адміністративного суду відноситься можливість прийняття рішень щодо анулювання документа дозвільного характеру з підстави встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного характеру та в документах, що додаються до заяви, недостовірної інформації, а також якщо суб'єкт господарювання порушує вимоги законодавства.

Законопроект свого часу був внесений на розгляд ВР тодішнім президентом Віктором Януковичем.

