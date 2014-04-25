Україна розраховує отримати від МВФ $16,8 млрд - Шлапак

Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду близько 16,8 млрд дол.у рамках дворічної кредитної програми «стенд-бай», заявив перед засіданням уряду міністр фінансів Олександр Шлапак.

“Нам запропонована максимально можлива сума - 800% квоти. Це дорівнює майже 16,8 млрд дол.", - сказав Шлапак.

Раніше директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс заявив, що програма кредитування України буде розглянуто радою директорів МВФ 30 квітня.

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