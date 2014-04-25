Україна розраховує отримати від МВФ $16,8 млрд - Шлапак
12:04, 25 квітня 2014Фінанси
0
Україні запропоновано максимально можлива сума - 800% квоти.
Україна розраховує отримати від МВФ допомогу в рамках програми «стенд-бай» / REUTERS
Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду близько 16,8 млрд дол.у рамках дворічної кредитної програми «стенд-бай», заявив перед засіданням уряду міністр фінансів Олександр Шлапак.
“Нам запропонована максимально можлива сума - 800% квоти. Це дорівнює майже 16,8 млрд дол.", - сказав Шлапак.
Раніше директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс заявив, що програма кредитування України буде розглянуто радою директорів МВФ 30 квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter