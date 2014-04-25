ВВП України в першому кварталі скоротився на 1%

ВВП України в першому кварталі 2014 року скоротився на 1%, повідомив радник голови Національного банку України Валерій Литвицький.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Литвицького, «в першому кварталі економіка ввійшла у рецесію. Поки що технічну (три місяці). ВВП скоротився, за моїми оцінками, до 1%».

На його думку, існує перспектива переходу до повної рецесії в другому кварталі цього року, яка може завершитися в третьому кварталі, а в четвертому - можливе початкове зростання економіки. При цьому Литвицький прогнозує спад економіки за підсумками року в цілому, не уточнюючи показник спаду. «За підсумками року, вперше з 2009 року, матимемо спад ВВП», - додав він.

Литвицький нагадав, що в минулі роки цінова й курсова стабільність була збережена, але в результаті відбувся «затиск» економіки, небезпечний для збереження фінансової стабільності в подальші роки.

«Розплата прийшла в Україну в 2014 році. Вона зачепила курс, ціни, ліквідність. Тобто, сьогоднішній вимушений перехід до більшої «свободи» руху курсу - це реакція на його попередню квазіфіксацію. А інфляція переважно спровокована девальвацією, частково накручена податками, спадом і, зрештою, «накаркана» говірливими», - сказав Литвицький, і зазначив, що невиважені, небезпечні й передчасні заяви щодо обмінного курсу, цін, економічної активності накручують негативні очікування ринку.

Радник нагадав, що Нацбанк цього місяця підвищив облікову ставку й робочі ставки з надання ліквідності банкам, підкреслюючи, що це тимчасовий захід, покликаний знизити інфляцію й сприяти зміцненню фінансової бази банків, а надалі Нацбанк знову знизить ставки. «Якби в 2011-2013 роках своєчасно знижували ставки, то поточне їх підвищення не було б різким», - зазначив Литвицький. За його словами, готуються заходи зі зниження інфляції, орієнтовані на посилення монетарної політики, проте їх ефективність залежатиме від успішного вирішення бюджетних проблем.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% при інфляції 12-14%. Разом із тим, початкова редакція закону про держбюджет, прийнята в січні 2014 року, передбачала зростання реального ВВП на 3% при інфляції 8,3%.

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 3%, але припускає, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 3% у разі невідкладного вживання заходів для стабілізації ситуації в країні. Інфляція в Україні, за прогнозами Світового банку, становитиме 15% у 2014 році і 10,5% у 2015 році.

Нагадаємо, що за уточненими даними Держстату, ВВП України в четвертому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зріс на 3,3%, що дозволило вийти на нульове зростання ВВП за підсумками 2013 року в цілому.