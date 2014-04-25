Шлапак похвалився результатами щодо сплати податків у східних областях

Міністерство фінансів України відзначаєпозитивну динаміку сплати податків у східних областях, заявив перед засіданням уряду міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Гроші піднімаються добре. Я зараз подивився результати. Трошки у нас складна ситуація з Донецькою областю, а Луганськ мене дуже добре здивував, відправивши майже 100% від того, що вони повинні були заплатити цього місяця», - сказав Шлапак.

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