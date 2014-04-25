Ймовірність дефолту в Україні цього року мінімальна - аналітики

Ймовірність дефолту в Україні в 2014 році мінімальна. Про це йдеться в щоквартальному прогнозі Ukrainian Economic Trends Forecast 2Q 2014 аналітичної групи Da Vinci AG, яким володіє УНІАН.

«Незважаючи на переддефолтні оцінки рейтингових агентств ймовірність настання дефолту України в 2014 році значно нижча, ніж прогнозувалося в аналогічний період 2013 року», - йдеться в документі. На думку експертів, це пов'язано зі зміною ситуації на зовнішніх ринках запозичень для України, а також зміною економічної політики, переглядом бюджетних показників і відходом уряду від політики підготовки до виборів 2015 року.

За оцінками аналітиків, очікувані кредитні кошти в розмірі 10-12 млрд. дол. дозволять перекрити потреби національної економіки поточного року. Орієнтація уряду на отримання кредитних коштів МВФ, а також згоду на виконання вимог Фонду підвищує збалансованість фінансової і бюджетної системи України. «Тимчасові терміни надання кредитної допомоги дозволяють стверджувати, що ймовірність дефолту української економіки поточного року близька нулю», - наголошується в прогнозі.

Аналітики вважають, що в майбутньому рейтингові агентства не будуть враховувати ситуацію в Криму під час оцінки ситуації в економіці України. «Ситуація на Сході країни навряд чи вплине на погіршення рейтингу і ймовірно буде перекрита позитивними очікуваннями надання фінансової підтримки з боку міжнародних фінансових організацій. Таким чином, подальше зниження кредитних рейтингів України малоймовірно. У разі, якщо ситуація в Східних і Південно-східних областях України матиме ознаки деескалації, можна очікувати підвищення суверенних рейтингів України наприкінці травня - початку червня поточного року», - наголошується в документі.

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