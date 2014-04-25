США можуть заморозити рахунки «Газпрому» й російських банків - сенатор

США готові ввести санкції проти «Газпрому» та російських банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сенатор США від штату Мічиган, голова Комітету з питань збройних сил Сенату США Карл Левін під час брифінгу в Києві.

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«Ми маємо доцільніше скористатися тими повноваженнями, які дають змогу запровадити санкції проти фінансів, енергетики, машинобудування та оборонного сектору Росії, щоб Путін заплатив належну ціну за незаконні дії Росії проти України. Також мають бути покарані російські спроби підірвати демократичні процеси в Україні», - заявив він.

«Є закон, що дає наказ скарбниці США вжити заходи проти російських активів, кореспондентських рахунків – там мільярди доларів, їх можна заморозити зараз, за виконавчим наказом президента США Барака Обами», - зазначив Левін.

Він наголосив: «Наявні повноваження є достатні, щоб вжити дуже потужних заходів санкцій проти російських банків, що мають кореспондентські рахунки в США, в тому числі «Газпрому»».

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму США ввели санкції проти РФ. Так, 20 березня Міністерство фінансів США опублікувало список росіян, щодо яких введено економічні санкції. Цей список включає 20 осіб, серед яких близькі до Путіна бізнесмени, високопосадовці адміністрації Кремля і банк «Росія». Після цього міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard заморозили операції за картками банку «Росія».

22 квітня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що відключення російських банків від міжнародних платіжних систем не повинно залишитися безкарним і потрібно «привести до тями» відповідних іноземних контрагентів.

24 квітня президент США Барак Обама звинуватив Росію в недотриманні женевських домовленостей з урегулювання кризи в Україні і додав, що США можуть "ввести додаткові санкції проти Росії", якщо та продовжить "нехтувати домовленостями".