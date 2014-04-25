Турчинов утворив делегацію для переговорів щодо позики МБРР

Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав розпорядження № 760/2014-рп “Про делегацію України для участі у переговорах із Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Перша позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку”. Про це повідомляє сайт президента України.

Згідно з документом, головою делегації є перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта.

Крім того, розпорядженням передбачено затвердити Директиви делегації України на переговори з МБРР щодо укладення Угоди про позику (Перша позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Розпорядженням уповноважено міністра економічного розвитку і торгівлі України Павла Шеремету на підписання Угоди про позику (Перша позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і листа про фінансові та економічні дані.