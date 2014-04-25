Нацбанк підвищив офіційний курс гривні чисто символічно
Національний банк України сьогодні дуже незначно підвищив офіційний курс гривні щодо долара та євро.
25 квітня курс гривні трохи підняли до позначки 1138.3201 грн за 100 доларів (24 квітня - 1138.4637 грн за 100 доларів).
Офіційний курс гривні щодо євро трохи підвищили до1573.1584 грн за 100 євро (24 квітня - 1574.9507 грн за 100 євро).
Офіційний курс гривні щодо російського рубля становить 3.1901 грн за 10 рублів (24 квітня - 3.1923 грн за 10 рублів).
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Довідка УНІАН. Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня пообіді на поточний робочий день, і він діє до наступного перегляду.
Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти наступного дня після дня їх затвердження.