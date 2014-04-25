Іноземні інвестиції цього року перевищать показник 2013 - експерти

Іноземні інвестиції в Україну у 2014 році можуть бути вищі, ніж в 2013 році.

Про це йдеться в щоквартальному прогнозі Ukrainian Economic Trends Forecast 2Q 2014 аналітичної групи Da Vinci AG, яким володіє УНІАН.

Аналітики вважають, що в разі відсутності значної дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні, інвестиції в 2014 році можуть перевершити показник 2013 року. Така ситуація ймовірна, незважаючи на зниження інтересів інвесторів до економік, що розвиваються.

«Політична нестабільність і ситуація в економіці призведе до того, що західні інвестори будуть спостерігати за ситуацією не роблячи активних дій до формування стабільного центру прийняття рішень», - наголошується в документі.

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На думку аналітиків групи, лише геоекономічні та геополітичні інтереси Росії, ЄС і США можуть згладити ситуацію. Хоча їх активність буде залежати від того, чи пройде Україна цього року пік політичної кризи, наскільки «впадуть» в ціні підприємства і яким буде реальний рівень впливу РФ у південно-східному регіоні.

Серед серйозних потенційних зарубіжних інвесторів у приватизаційних процесах, вони називають російський капітал, який буде намагатися зайти на ринок України через офшорні компанії.

У прогнозі йдеться про те, що українські ФПГ мають більше можливостей для витіснення російських конкурентів в приватизаційних процесах у зв'язку з тим, що рівень фінансових можливостей в даний час не буде відігравати визначальну роль. «Уміння використовувати у своїх цілях настрої в суспільстві стане основним фактором успіху українських ФПГ в конкуренції з росіянами», - йдеться в документі.