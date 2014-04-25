Банк Росії через прискорення інфляції підвищив ключову ставку

Банк Росії за підсумками засідання ради директорів у п'ятницю несподівано підвищив ключову ставку тижневого аукціонного РЕПО до 7,5% з 7% річних, пояснивши це збільшеними інфляційними ризиками, передає РІА Новости.

Це вже друге підвищення ставок за останні два місяці. Різке ослаблення рубля, спровоковане спершу політикою монетарної влади США, а згодом кризою в Україні, поставило під загрозу фінансову стабільність в РФ і змусило ЦБ з 3 березня підвищити ключову ставку відразу на 1,5 відсоткового пункту і змінити механізм валютних інтервенцій.

Глава ЦБ Ельвіра Набіулліна заявила на початку квітня, що регулятор не буде знижувати ключову ставку як мінімум до червневого засідання ради директорів. Аналітики прогнозували, що ЦБ не змінить ключову ставку аж до осені в умовах високої інфляції, яка зросла в річному вираженні до 7,2% (на 21 квітня).

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"Ймовірність перевищення інфляцією цільового рівня 5,0% в кінці 2014 року значно збільшилася. Це зумовлено більш сильним, ніж очікувалося, впливом курсової динаміки на споживчі ціни, зростанням інфляційних очікувань, а також несприятливою кон'юнктурою ринків окремих товарів. Банк Росії не має наміру знижувати ключову ставку в найближчі місяці", - йдеться в повідомленні ЦБ.