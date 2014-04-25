Долар до закриття міжбанку не змінився

У п'ятницю, 25 квітня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,4500/11,6000 грн/дол. проти 11,4000/11,6000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні щодо євро до закриття торгів встановилися на рівні 15,8335/16,0470 грн/євро проти 15,7680/16,0505 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3830/1,3845.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів встановилися на рівні 0,3191/0,3214 грн/рубль проти 0,3170/0,3225 грн/рубль, на 12:00. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,0170 (+0,2575).

Як повідомляв УНІАН, четвер, 24 квітня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,4000/11,5000 грн/дол., щодо євро - на рівні 15,7565/15,9005 грн/євро, до російського рубля - 0,3195/0,3223 грн/рубль.

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