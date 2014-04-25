Турчинов дозволив Криму та Севастополю забирати до бюджету всі податки

Про це повідомляє президентський сайт.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо підвищення фінансової самостійності АРК та міста Севастополь)”.

За словами першого заступника міністра фінансів Анатолія М'ярковського, законом передбачено, що “в повному обсязі зараховуються всі податки і збори до бюджету АРК”. Йдеться про 59 видів надходжень, у тому числі ПДВ, податок на прибуток, акцизи, рентні платежі.

Читайте такожКабмін до кінця року підготує новий Податковий кодексКрім того, законом передбачено надання права місцевій владі визначати видатки і кредитування бюджету в межах надходжень без застосування механізму вирівнювання, тобто без втручання держави в процес формування бюджетів Криму і Севастополя.

Також передбачено можливість здійснення розподілу міжбюджетних трансфертів між бюджетом АРК, міським бюджетом Севастополя та відповідними місцевими бюджетами у порядку, затвердженому Радою міністрів АРК.