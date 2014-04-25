«Укртелеком» уточнив показники за рік і відзвітував за квартал

Найбільший український оператор фіксованого зв'язку «Укртелеком» у 2013 році скоротив чистий прибуток у 2,6 разу - до 138,9 млн грн порівняно з 366,8 млн грн роком раніше, повідомляється в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Раніше на офіційному сайті оператора повідомлялося, що показник чистого прибутку компанії за 2013 рік скоротився в 4,3 рази у порівнянні з 2012 роком - до 84,7 млн грн.

Згідно з повідомленням, виручка компанії в минулому році знизилася на 7,2% - до 6,447 млрд грн. При цьому валовий прибуток компанії за звітний період скоротився на 10% - до 1,996 грн.

При цьому в січні-березні 2014 року «Укртелеком» отримав 50,4 млн грн чистого збитку порівняно з 16 млн грн чистого прибутку в аналогічному періоді минулого року.

Виручка компанії в першому кварталі 2014 року практично не змінилася і становить 1,604 млрд грн порівняно з 1,619 млрд грн в аналогічному періоді 2013 року. Валовий прибуток за звітний період зріс на 2,2% - до 429,9 млн грн, а операційний - у 2 рази, до 166,5 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року «Укртелеком» отримав 366,8 млн грн чистого прибутку. Виручка від реалізації у 2012 році становила 8,246 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку Інтернету (понад 1,6 млн користувачів).

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).