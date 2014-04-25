На рахунках фіктивних підприємств у банку Курченка заарештовано понад 600 млн гривень

Столичне управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України заарештувало понад 600 млн грн на рахунках фіктивних підприємств, розміщених у “Брокбізнесбанку”, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Посадовці фінустанови виявилися причетними до відмивання коштів на суму 50 млн грн", - повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Брокбізнесбанку» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

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Довідка УНІАН. «Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи великих банків. У 2013 році банк отримав 19,620 млн грн збитку проти 518 тис. грн прибутку роком раніше. Основним власником банку є група ВЕТЭК Сергія Курченка.

Група компаній ВЕТЭК веде виробничу, торгову та інвестиційну діяльність у нафтогазовій галузі на території України, Росії, Білорусі, Казахстану, а також країн Центральної Європи.