AFP: S&P знизило рейтинг Росії через викликану українською кризою невпевненість інвесторів

Як повідомляє Стюарт Вільямс у статті «S&P знизило рейтинг Росії з-за невпевненості інвесторів, викликаної українським кризою», міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's у п'ятницю знизило прогноз суверенного рейтингу РФ у зв'язку з можливими наслідками від українського кризи для економіки Росії з-за збільшення відтоку капіталу і низького економічного зростання.

Центральний банк Росії підвищив відсоткові ставки на половину процентного пункту для того, щоб стримувати інфляцію, що могло б обмежити відтік капіталу і тиск на рубль.

Відтік капіталу в Росії в першій чверті 2014 р. подвоївся порівняно з минулим роком, коли він становив 50,6 млрд. дол., через невпевненість, викликану українською кризою, й острах жорсткіших санкцій.

Standard and Рoor's назвало хвилювання з приводу відтоку капіталу основною причиною зниження кредитного рейтингу Росії до позначки BBB - і присвоїло йому "негативний" прогноз.

«Ми вважаємо, що великий відтік капіталу з Росії в першій чверті 2014 р. підвищує ризик помітного погіршення в зовнішньому фінансуванні», - йдеться в повідомленні агентства.

"Ми вважаємо також, що складна геополітична ситуація між Росією і Україною може призвести до додаткового суттєвого відтоку як іноземного, так і локального капіталу з російської економіки, підірвавши і так вже слабкі перспективи зростання".

Агентство попередило, що може ще більше знизити рейтинг Росії, якщо західні країни введуть санкції, які ще більше вдарять по її економіці.

Агентство відзначає, що рейтинг РФ може ще більше погіршитися у разі, якщо посилення санкцій щодо країни призведе до ослаблення фінансової позиції на зовнішніх ринках.

За оцінками уряду, відтік капіталів може досягти цифри від 70 до 100 млрд. дол. за рік.

Економісти підрахували, що відтік капіталу досяг 60-70 млрд. дол. за перший квартал, а це більше, ніж за весь 2013 р., так як інвестори стурбовані через невизначеність.

Новий кредитний рейтинг Росії ВВВ- вважається найнижчим інвестиційним рівнем, що лише на один крок відстоїть від рівня «інвестицій з високим ступенем ризику», згідно з нормами Standard & Рoor's.

Внаслідок анексії Криму, Standard and poor's вже знижувало кредитний рейтинг Росії в березні зі стабільного до негативного.

Протягом кількох наступних років не очікується, що Росія зробить ефективні заходи для поліпшення економічної ситуації шляхом структурних реформ, повідомили Standard & poor's.

Росія не прийняла оцінку міжнародних рейтингових агентств. За словами першого заступника прем'єр-міністра РФ Ігоря Шувалова, Кремлю варто подумати про створення власних рейтингових агентств.

Міністр з економічного розвитку Олексій Улюкаєв висловив думку, що зниження кредитного рейтингу Росії варто очікувати, але при цьому зауважив, що оцінка політично вмотивована.

«Це цілком очевидно, оскільки спочатку оцінюють перспективи, а потім оцінюють рейтинги», - сказав Улюкаєв.

«Зрозуміло, що це рішення частково мотивована політично, і, можливо, частково це реакція на погіршення макроекономічної ситуації, в якій ми зараз знаходимося», - заявив міністр.

Міжнародний валютний фонд у цьому місяці змінив свій прогноз на зростання Росії в 2014 р., припускаючи, що він може скоротитися на дві третини до 1,3 відсотка в зв'язку з політичною невизначеністю.

Так як Росія бореться з інфляцією і спадом економічного зростання, у п'ятницю Центральний банк підняв ключові процентні ставки з 7,0 % до 7,5 %.

Росія підвищила процентні ставки з 5,0 % до 7,0 % 2 березня, що допомогло знизити тиск на рубль.

За даними банку, ризик інфляції значно підвищився. Причиною цього банк не назвав конкретно кризу в Україні, а «невпевненість у міжнародній політичній ситуації», яка «негативно вплинула на динаміку виробництва та інвестицій».