Україна оформить частину кредиту МВФ векселями

Кабінет міністрів України уповноважив міністра фінансів Олександра Шлапака на підписання векселів у національній валюті на користь МВФ у рамках нової кредитної програми.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні № 409-р від 25 квітня, опублікованому на сайті уряду.

"Уповноважити міністра фінансів Шлапака Олександра підписувати неперевідні, безпроцентні векселі в національній валюті на користь МВФ за програмою stand-by в частині сум запозичень, які зараховуються до державного бюджету, а також в рамках збільшення квоти України в МВФ", - наголошується в документі.

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Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду близько 16,8 млрд долл. в рамках дворічної кредитної програми «стенд-бай».

Рада директорів Міжнародного валютного фонду має намір розглянути програму співпраці з Україною на своєму засіданні 30 квітня.