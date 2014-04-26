СБУ ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 300 млн гривень

Служба безпеки України спільно з Міністерством внутрішніх справ України припинила протиправну діяльність злочинного угруповання, учасники якої організували конвертаційний центр - незаконно виводили в тіньовий обіг кошти легального сектору економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, протягом останніх п'яти років нелегальна структура здійснювала незаконні фінансові операції з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Щорічно у «тіньовий» оборот виводилося понад 300 млн грн.

Встановлено, що зловмисники на замовлення комерційних структур у сфері оптово-роздрібної торгівлі продуктів харчування переводили в готівку гроші через спеціально створені більш ніж 20 фіктивних підприємств.

Діяльність конвертаційного центру забезпечували щонайменше 20 чоловік і було охоплено п'ять областей України, йдеться в повідомленні.

25 квітня в Києві в результаті проведення обшуків офісних приміщень, приміщень і транспортних засобів учасників угоди міліція вилучила понад 10 млн. грн, комп'ютерне обладнання, фінансову документацію та печатки фіктивних фірм, які використовувалися у протиправних схемах.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.