Центробанк Росії не зміг врятувати рубль від падіння

Рубль в п'ятницю ввечері помітно слабшав до євро і долара на тлі зниження суверенного рейтингу РФ агентством S&P. Несподіване підвищення ключової ставки ЦБ РФ мало лише короткостроковий позитивний ефект, після чого рубль продовжив падати на тлі наближення вихідних, протягом яких можуть загостритися геополітичні ризики, передає Прайм.

Тон зниження з відкриття більш ніж на 10 копійок було задано ранковим рішенням агентства S&P знизити суверенний рейтинг Росії в іноземній валюті до "BBB-" з "BBB", залишивши прогноз за рейтингом негативним. Агентство пояснило своє рішення ризиками погіршення умов зовнішнього фінансування для економіки РФ.

Гостроти ситуації додав той факт, що одночасно S&P підвищило рейтинг Кіпру, встановивши по ньому позитивний прогноз. Таким чином, широкі економічні санкції проти РФ, які анонсуються Заходом, матеріалізувалися в рейтингових діях S&P.

Протягом дня падіння рубля наростало. Під час торгів курс долара піднімався вище за психологічну позначку 36 рублів, чого не відзначалося з 16 квітня.

Проте засідання ЦБ РФ принесло приємні сюрпризи. Побоюючись інфляційного тиску, регулятор вдруге за останні два місяці підвищив ключову ставку тижневого аукціонного РЕПО на 0,5 процентного пункту - на цей раз до 7,5%. Аналітики вважають, що ставку підвищили певною мірою для запобігання можливому негативному впливу українських подій.

Курс рубля на цій новини відіграв 15 копійок у бівалютного кошика. Однак, як говорять дилери, внутрішні чинники зараз не такі значущі для рубля, як Читайте такожКраїни G7 вводять жорсткі санкції проти Росіїгеополітичні фактори.

Тому наближення вихідних, протягом яких не виключені неприємні для рубля сюрпризи, змушують гравців нарощувати валютні позиції. Це штовхає курс кошика вгору - в напрямку коридору підвищених валютних інтервенцій ЦБ (42,40-43,35 рубля), де регулятор продає до 400 мільйонів доларів на добу.

