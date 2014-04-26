Україна виконала рекомендації міжнародних фінорганізацій - Шеремета

Україна виконала рекомендації міжнародних фінансових організацій та очікує на позитивний результат засідання Ради Міжнародного валютного фонду, яке відбудеться 30 квітня у Вашингтоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові сказав міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета.

“Рада Міжнародного валютного фонду має всі наші документи. Наша історія виконана. Ми вважаємо, наскільки я розумію, тут є згода з обох сторін, виконані ті поради, які міжнародні фінансові організації давали Україні з приводу лікування її хвороби”, - сказав Шеремета.

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Він підкреслив, що зараз в Україні наявна “подвійна дефіцитозалежність: дефіцит державного бюджету та торговельний дефіцит”.

За словами міністра економіки, обидва ці показники ще місяць тому “тягнулися до двозначного числа”.

“Країни з таким борговим дефіцитом довго не живуть, - сказав Шеремета. - Тобто це економічне фіаско”.

За словами міністра економіки, міжнародні фінансові організації “погодилися з діагнозом” економічного становища в Україні та висловили готовність допомогти.

“Для того, щоб ми вижили як держава, а буквально вже до кінця року вийшли на дорогу до підйому, а через 2-3-4 роки вийшли на дорогу до процвітання, цю “болячку” потрібно залікувати. І деякі міжнародні фінансові організації говорять: “Ми погоджуємося з діагнозом, ми погоджуємося з рецептом, ми готові підтримати, особливо в перші місяці”, тому що у нас ідуть основні виплати травень - червень”, - сказав Шеремета.

“Ті рекомендації, які потрібно було зробити до засідання Ради, нам здається, виконані. Я так розумію, це погоджена позиція. Тому ми чекаємо рішення 30 квітня”, - підсумував міністр.

