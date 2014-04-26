Російським банкам дозволили відмовляти у відкритті рахунків платникам податків США

Держдума РФ вчора прийняла закон, що надає російським банкам право закривати і відмовляти у відкритті рахунків платникам податків з країн, чия юрисдикція вимагає розкриття інформації про операції в цілях оподаткування.

Таке положення міститься в законі про створення національної платіжної системи Росії, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Відповідна поправка була підтримана депутатами в п'ятницю під час розгляду у другому читанні законопроекту, спрямованого на забезпечення безперебійності здійснення переказів грошових коштів в рамках національної платіжної системи РФ.

Кредитні організації вправі відмовитися від укладення договору банківського рахунку (вкладу) та розірвати наявний договір з іноземним громадянином або іноземною юридичною особою. Але тільки якщо законодавство іноземної держави вимагає від банків РФ укласти спеціальну угоду з метою контролю за наявністю рахунків, які відкриваються платниками податків цієї держави на території РФ, та операцій з ним.

Закон США "Про податкову дисципліну щодо іноземних рахунків" (FATCA) зобов'язує банки з інших країн, які не мають зі США міжнародних угод по FATCA, розкривати американським податковим органам відомості про рахунки американських платників податків у цих банках. Такі банки повинні укласти спеціальні угоди зі Службою внутрішніх доходів США (IRS) про контроль за наявністю рахунків, які відкриваються в них американськими платниками податків. При цьому банки зобов'язані інформувати цю податкову службу про такі рахунки.

Щодо російських банків закон про FATCA починає діяти з 1 липня 2014 року, а їх реєстрація в податкових органах США триватиме до 5 травня 2014 року. Проти банків, які не підписали угоду з IRS, можуть застосовуватися певні санкції.

Зі всіх платежів на їх користь, що проводяться з використанням кореспондентських рахунків в американських банках, буде стягуватися 30-відсотковий податок. Спочатку тільки з пасивного доходу, отриманого на території США, наприклад відсотків, а з 2017 року - з доходів від продажу цінних паперів і транзитних платежів. Крім того, некоректне надання інформації потягне за собою штраф у розмірі від $10 тис. до $50 тис.