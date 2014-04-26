Міністр економіки: обґрунтований курс - 10,5 гривень за долар

Обґрунтований курс української валюти становить 10,5 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час прес-конференції сказав міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета.

На думку міністра, високий курс долара до гривні, який зараз спостерігається, пов'язаний з тим, що “ринок перереагував”, однак останні два тижні спостерігаються “позитивні тенденції”.

“Дуже погано міністру давати прогнози, тому я не даю прогноз. Це не мої повноваження, - сказав Шеремета. - Нормальний рівень би вважався близько 10,5 гривень, обґрунтований ринковий курс. Власне, як і говорили ще півроку, рік тому, коли гривню тримали штучно”.

Шеремета зазначив, що якщо Україна отримає кредит МВФ, то тенденція до наближення курсу гривні до долара до обґрунтованого рівня продовжиться.

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“Ми рухаємося в цьому напрямку, і якщо будуть позитивні новини наступного тижня з міжнародних фінансових організацій, я думаю, ця тенденція може бути посилена”, - наголосив Шеремета.



