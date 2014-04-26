Нові санкції США проти Росії зачеплять енергетику та банки

Нові санкції проти РФ, які планують ввести США, можуть торкнутися енергетичної та банківської сфер, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на радника глави американської держави із зовнішньої політики Бена Родса.

За заявою Родса, новий етап санкцій може бути спрямований проти низки російських осіб, які мають вплив на російську економіку, зокрема, на енергетичну і банківську сферу". За його словами, вони можуть бути введені вже на початку наступного тижня, передають РІА Новости.

Про готовність розширити санкції в суботу заявили також країни G7. Зокрема, як зазначено в заяві, G7 (США, Німеччина, Японія, Великобританія, Франція, Італія і Канада) готова посилити санкції проти Росії "з урахуванням необхідності забезпечення мирних виборів в Україні наступного місяця".

Раніше агентство Рейтер з посиланням на джерело повідомило, що США і ЄС у понеділок озвучать нові санкції проти низки російських осіб і організацій. Білий дім підтвердив, що нові санкції США проти Росії будуть готові до понеділка, 28 квітня.

США і ЄС ввели санкції проти РФ у зв'язку з анексією Криму, затвердивши списки нев'їзних осіб і заморозивши їхні активи. З юридичних осіб під санкції потрапив тільки банк "Росія". Країни G7 пригрозили Росії новими санкціями проти ряду секторів економіки у разі ескалації ситуації навколо України.

МЗС РФ заявляв, що розмовляти з Росією мовою санкцій недоречно і контрпродуктивно. Президент РФ Володимир Путін заявляв, що наслідки введених Заходом проти Росії санкцій мають абсолютно не критичний характер.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що санкції Заходу не є болючими, оскільки країна "переживала і не такі часи".



