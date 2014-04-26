Шеремета: на європейських ринках Україна зможе додатково заробити €500 млн

Відкриття європейських ринків для українських товарів дозволить додатково залучити в економіку України близько 500 млн євро.

Про це під час робочого візиту до Харківської області сказав міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета, повідомляє офіційний сайт уряду.

Міністр закликав українських виробників до швидких і конкретних рішень у зв’язку з відкриттям європейських ринків

«Ми проводимо зустрічі з представниками бізнесу, щоб вони якомога швидше, вже цього місяця, почали поставляти продукцію на європейські ринки. Якщо Україна невідкладно розпочне постачання товарів на терени ЄС, українські експортери додатково отримають близько 500 млн євро», - наголосив Павло Шеремета.

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Міністр зауважив, що на сьогодні від ввізних мит звільнено 83% всієї сільськогосподарської продукції, яка поставляється до країн-членів ЄС, а також майже всі промислові товари. Ще на 16% товарних позицій в сільському господарстві Україна отримала нульові тарифні квоти, а це означає, що виробники мають змогу поставляти до Європи стільки товарів, скільки зможуть.

Нагадаємо, з 23 квітня Європейський Союз в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів. При цьому Україна не відкрила свій ринок і зберегла всі захисні заходи стосовно європейських товарів при постачанні до нашої держави.

