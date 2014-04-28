У Міндоходів зайнялися пошуком постачальника електронної акцизної марки

Міністерство доходів і зборів України створило робочу групу з впровадження в Україні електронної акцизної марки - про це повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив податковому відомству замінити паперову акцизну марку електронною.

- Ми хочемо перевести облік підакцизної продукції виключно в електронну форму. І таке доручення отримав керівник Податкової служби, - заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Як заявили в прес-службі Міндоходів, «робоча група вже провела низку зустрічей з компаніями-провайдерами цифрового маркування продукції. На цих зустрічах йшлося про можливість запровадження електронного обігу і систем відстеження підакцизних товарів, у тому числі пива й слабоалкогольної продукції».

У Міністерстві відмовилися уточнити склад робочої групи, а також назви компаній-провайдерів, зацікавлених в розробці електронної акцизної марки. У той же час, раніше повідомлялося, що серед претендентів можуть бути поліграфкомбінат «Україна», ЄДАПС, а також іноземні компанії. Поки невідомо, чи буде проводитися тендер і наскільки прозорою буде процедура вибору провайдера, а головне - якими критеріями буде керуватися Міндоходів при виборі компанії-постачальника. У концерні ЄДАПС і на поліграфкомбінаті «Україна» від коментарів відмовилися.

У профільних асоціаціях виробників підакцизної продукції по-різному сприйняли ініціативу уряду щодо введення акцизної марки.

Так, виконавчий директор асоціації "Укргорілка" Аліна Шолохман виступила проти введення електронної акцизної марки, посилаючись на негативний досвід Російської Федерації. Також вона заявила, що на засіданні робочої групи Міндоходів не надало жодної інформації про майбутню систему електронного обліку підакцизної продукції.

- Яке обладнання потрібно буде ставити, хто його виробник - нам не кажуть. Хто буде власником програмного забезпечення та зберігачем інформації теж невідомо, - пояснила Шолохман.

У той же час, в асоціації «Укртютюн» позитивно сприйняли ініціативу прем'єр-міністра про введення електронної акцизної марки.

- Ми підтримуємо ініціативу прем'єр-міністра щодо впровадження електронної системи обліку підакцизних товарів. Але ефективність такої системи буде прямо залежати від технології, покладеної в її основу. Важливо, щоб у новій системі були виправлені недоліки існуючих паперових акцизних марок: насамперед, невиправдано висока витратність виробництва і адміністрування, слабка захищеність від підробок і високі корупційні ризики, - заявила генеральний директор Асоціації «Укртютюн» Валентина Хоменко.

У свою чергу, представник асоціації «Укрвинпром» Людмила Солов'яненко повідомила, що асоціація на даний момент формує свою позицію з приводу впровадження електронних акцизних марок.

- Робоча група лише починає свою роботу. Поки ще рано про щось говорити, але деякі варіанти нової системи вже відомі. Наприклад, унікальні коди, які дають змогу вберегтися від крадіжок, підробок продукції та уникнути ухилень від оподаткування. Ймовірно, електронну акцизну марку почнуть впроваджувати у другій половині 2014 р. - спочатку для тютюнової продукції, а потім - для інших підакцизних товарів, - заявила Соловйова.