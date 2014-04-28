У Лондоні обговорять повернення до України активів Януковича - ЗМІ
09:58, 28 квітня 2014Фінанси
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Зустріч відвідають члени уряду, фінансові аналітики, прокурори з низки країн, зокрема США.
Зустріч у Лондоні триватиме два дні
Цього тижня у Великій Британії відбудуться міжнародні переговори щодо повернення в Україну активів, виведених під час перебування на посаді президента України Віктора Януковича.
Як передає ВВС Україна, зустріч у Лондоні, яка триватиме два дні, відвідають урядовці, фінансові аналітики, прокурори з низки країн, в тому числі США.
Міністр внутрішніх справ Великої Британії Тереза Мей зазначила, що мета зустрічі - допомогти Україні ідентифікувати і повернути ці активи.
За даними міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, зустріч відбудеться у Лондоні 29-30 квітня.
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