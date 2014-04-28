Долар на міжбанку піднявся до 11,70 грн
Євро подорожчав до 16,19 гривні.
У понеділок, 28 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,3000/11,7000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.
Котирування по євро-гривні встановилися на рівні 15,6345/16,1905.
Ціни на російську валюту становили 0,3136/0,3247.
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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - 1,3837/39 (п'ятниця - 1,3830/32).
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 25 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,4500/11,6000 грн/дол.
Котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 15,8335/16,0470 грн/євро.
Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.