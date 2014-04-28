«ПриватБанк» заплатить 50 тис. гривень за паліїв банкоматів

«ПриватБанк» має намір виплатити 50 тис. грн винагороди за інформацію для затримання злочинців, які здійснювали підпали та інші акти вандалізму щодо банкоматів фінансової установи у ряді міст Донецької області, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

За інформацією служби безпеки "ПриватБанку", за останні два дні було зафіксовано кілька спроб підпалів і руйнування банкоматів банку представниками збройних проросійських угруповань.

«Чергові спроби дестабілізації ситуації з боку проросійських сепаратистських груп викликають справедливе обурення наших клієнтів, які не можуть користуватися банкоматами, тимчасово виведеними з ладу проросійськими вандалами, – наводяться в повідомленні слова керівника служби безпеки банку Станіслава Крижанівського. – Ми разом з міліцією і СБУ ведемо ретельне розслідування всіх випадків, є записи камер спостереження, і закликаємо всіх клієнтів повідомляти нам інформацію про паліїв і підбурювачів до цих протиправних дій. За кожну достовірну інформацію банк виплатить хорошу винагороду».

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Основними власниками банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які прямо володіють 35,9777% і 36,1726% акцій банку, відповідно, а також через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 19,4492% акцій).

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