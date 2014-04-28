Долар на міжбанку зріс до 11,85 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,3000/11,7000, на 12:00 ціни піднялися до 11,7000/11,8500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,6345/16,1905, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,2190/16,4330.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3136/0,3247, на 12:00 ціни зросли до 0,3248/0,3290.

У Росії курс долар-рубль підвищився і до 12:00 встановився на рівні 36,0130 (+0.0130).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3837/39, змінюючись у досить вузькому коридорі.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 25 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,4500/11,6000 грн/дол.

Котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 15,8335/16,0470 грн/євро.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.