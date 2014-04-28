Президенти країн МС обговорять приєднання Вірменії та Киргизії

Президенти країн Митного союзу – Росії, Білорусі і Казахстану - розглянуть питання приєднання Вірменії і Киргизії до цього інтеграційного об'єднання.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в матеріалах прес-служби Кремля до засідання Вищої євразійської економічної ради на рівні глав держав, яке відбудеться 29 квітня в Мінську.

Засідання Вищої євразійської економічної ради (ВЄЕР) – головний орган Митного союзу (МС) і Єдиного економічного простору (ЄЕП) Росії, Білорусі і Казахстану. Попередній саміт у форматі «трійки» пройшов 5 березня в Москві.

«Глави держав також розглянуть перспективи розширення складу учасників процесу євразійської економічної інтеграції, включаючи питання приєднання Вірменії і Киргизії до МС і ЄЕП», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що рішення про проведення засідання ВЄЕР в Мінську було прийняте на березневій зустрічі лідерів «трійки» в Москві. Основна мета – розглянути і схвалити проект Договору про Євразійський економічний союз.

Як повідомляється, документ практично готовий. В результаті переговорів глав урядів (15 квітня) і віце-прем'єрів (16 квітня) в Москві узгоджено більшість статей.

Договір планується підписати на наступному засіданні ВЄЕР наприкінці травня 2014 р. в Астані, потім подати на ратифікацію в національні парламенти – з тим, щоб ЄАЕС запрацював з 1 січня 2015 року.

Повідомляється, що Договір про ЄАЕС складається з двох частин. У першій – інституційній – частині документа викладено стратегічні цілі і завдання євразійської інтеграції, визначається правовий статус Союзу як повноформатної міжнародної організації. Сформульовано основні принципи його діяльності – співробітництво на взаємовигідній основі для зближення економік «трійки», їх гармонійного розвитку і зміцнення конкурентоспроможності.

У функціональній частині регламентуються механізми економічної взаємодії, а також зафіксовано конкретні зобов'язання за галузевими напрямами інтеграції, в тому числі в енергетиці, промисловості, сільському господарстві, транспорті, у сфері природних монополій.

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