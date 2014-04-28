Економіка країн Центральної та Східної Європи за рік зросте майже на 2% - МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП країн Центральної і Східної Європи, включаючи Україну, за підсумками 2014 року в середньому на 1,9%, а в 2015 році - на 2,6%.

Про це йдеться у дослідженні «Регіональні економічні аспекти для Центральної, Східної та Південно-Східної Європи», підготовленому фахівцями МВФ на основі даних весняного огляду світової економіки.

У своєму дослідженні МВФ не надав конкретних даних по Україні, але вніс її в перелік досліджуваних країн поряд з Албанією, Білоруссю, Боснією і Герцеговиною, Болгарією, Чехією, Естонією, Угорщиною, Косово, Латвією, Литвою, Македонією, Молдовою, Чорногорією, Польщею, Румунією, Росією, Сербією, Словаччиною та Туреччиною.

У МВФ прогнозують зростання внутрішнього споживання в цих країнах на рівні 1,9% за підсумками 2014 року і на 3% за підсумками 2015 року. Одночасно у Фонді очікують зростання експорту продукції зазначених країн на 5,3% в 2014 році і зниження цього показника в 2015 році до 4,8%.

Крім того, у МВФ ще раз наголосили, що позитивні показники розвитку економіки безпосередньо в країнах пострадянського простору багато в чому будуть залежати від політичного розвитку конфлікту між Росією і Україною. «Ескалація політичної кризи в Україні несе нові ризики для всього регіону. Перспективи запозичень і валютні ринки в Україні, Росії і в меншій мірі в Білорусі і Молдові перебувають під тиском», - відзначають в МВФ.

Читайте такожМінфін прогнозує на 2015 рік зростання ВВП на 1,7%, інфляцію - 5,4%

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Міжнародний валютний фонд відкликав макропрогноз розвитку України у зв'язку з анексією Криму Російською Федерацією і загальним політичним і економічним кризою в країні.

Крім того, свою позицію Фонд пояснював триваючими переговорами з нашою країною щодо дворічної програми кредитування. Можливий обсяг кредитування, заявлений в кінці березня на рівні місії МВФ, повинен був скласти 14-18 млрд дол., проте пізніше міністр фінансів України Олександр Шлапак повідомив, що загальний розмір кредиту складе 800% української квоти в МВФ - близько 16,8 млрд дол.

МВФ є ключовим кредитором України, співпрацю з яким було відновлено на початку березня поточного року з приходом нового уряду. 30 квітня Рада директорів МВФ розгляне програму співпраці з Україною і, як очікується, прийме рішення про виділення першого траншу кредиту в обсязі 3 млрд дол.

У МВФ зазначають, що політична ситуація в Україні безумовно викликає занепокоєння Фонду, однак він не втручається в політичні події і не коментує їх. У свою чергу, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила про те, що МВФ готовий розглянути програму співпраці з Україною і не допускає можливості провалу цієї програми з якихось причин.