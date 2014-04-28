Експерти не очікують дефолту України цього року, оскільки обсягу золотовалютних резервів Національного банку України достатньо для погашення зовнішніх зобов'язань, навіть без коштів Міжнародного валютного фонду.

Про це сказав старший аналітик із економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь на прес-конференції в УНІАН.

«Ми не чекаємо дефолта цього року», - сказав експерт.

Свою думку він обгрунтував тим, що за зовнішніми зобов'язаннями Україна має заплатити в цьому році близько 7 млрд дол., тоді як резерви НБУ вдвічі більші за цю суму і становлять 15 млрд дол.

«На сьогодні резервів вистачає навіть без коштів МВФ», - сказав експерт і відзначив, що йдеться про поточний, 2014 рік. Що стосується внутрішніх зобов'язань, то, за словами експерта, структура внутрішнього боргу передбачає, що уряду просто невигідно оголошувати дефолт за внутрішніми зобов'язаннями.

«Внутрішній борг на 60% належить НБУ, решта 30% належать банкам, переважна більшість з цих 30% - державні банки. Держава сама собі не робитиме дефолт», - наголосив експерт і відзначив, що дохід за облігаціями внутрішньої держпозики є основним доходом для Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за січень 2014 року збільшилася на 148 млн. дол., або на 0,2%, - до 73,226 млрд дол. (585,298 млрд у гривневому еквіваленті).

Як заявив у квітні міністр фінансів України Олександр Шлапак, Україна до кінця поточного року повинна виплатити близько 9 млрд дол. за своїми зовнішніми зобов'язаннями, і ці кошти Кабінет міністрів має намір залучити на зовнішніх ринках.

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 квітня 2014 року становили 15,086 млрд дол.

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