Шеремета відповідатиме за залучення кредиту Світового банку

Кабінет міністрів України визначив Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідальним за залучення коштів Світового банку в обсягу 750 млн. дол. за програмою "Перша позика на політику розвитку".

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну, опублікованому на веб-порталі уряду.

Коментуючи урядове рішення, міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета відзначив, що йдеться про надання допомоги Україні у врегулюванні ситуації в тих секторах, які «працюють зі скрипом». «В першу чергу, це експорт і малий, і середній бізнес. Важливо, щоб малий бізнес зростав у середній, тоді це дає і бізнесу, і економіці», - сказав Шеремета.

Крім того, за його словами, кредит стане істотною фінансовою допомогою країні. «Така програма – це саме по собі одержання істотної фінансової допомоги, це приплив капіталу, який зменшує напругу на ринку», - наголосив Шеремета.

Як очікується, переговори із залучення коштів пройдуть вже в травні.

Як повідомляв УНІАН, спочатку планувалося, що Україна зможе одержати на цілі економічного розвитку перші 500 млн. дол. від Світового банку в травні, що стане першим траншем кредиту на загальну суму 1,5 млрд дол. Решта два транші по 500 млн. дол. Україна зможе одержати в жовтні 2014 року і січні-лютому 2015 року.

16 квітня прес-служба Міністерства фінансів України повідомила, що Світовий банк збільшить розмір першого траншу в рамках надання кредиту для бюджетної підтримки України до 750 млн. дол.

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