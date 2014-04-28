Нацбанк знову підвищив офіційний курс гривні

28 квітня курс гривні підняли до позначки 1135.7246 грн за 100 доларів (25 квітня - 1138.3201 за 100 доларів).

Офіційний курс гривні до євро підвищили до 1570.8207 грн за 100 євро (25 квітня - 1573.1584 грн за 100 євро).

Офіційний курс гривні до російського рубля становить 3.1610 грн за 10 рублів (25 квітня - 3.1901 грн за 10 рублів).

Читайте такожУ Нацбанку заговорили про стабілізацію на валютному ринку

Довідка УНІАН. Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня пообіді на поточний робочий день, і він діє до наступного перегляду.

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти наступного дня після дня їх затвердження.