Експерти прогнозують падіння ВВП України на 6,5%

Експерти прогнозують падіння ВВП України в 2014 році на 6,5% за умови, що не буде подальшої ескалації конфлікту на сході України і подальших військових дій.

Такий прогноз висловив на прес-конференції в УНІАН старший аналітик з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Поворозник.

«Наш прогноз - в 2014 році ВВП впаде на 6,5%», - сказав експерт і зазначив, що прогноз складений з урахуванням даних по Криму, але частка Криму у структурі ВВП України незначна і складає 3,6-3,7%.

Як зазначив Поворозник, прогноз заснований на припущенні, що не буде подальшої ескалації конфлікту на сході України і подальших військових дій. «Прогноз будемо переглядати», - додав він.

Поворозник також перерахував фактори, які будуть визначальними для економіки України в поточному році. Зокрема, це падіння в сільському господарстві на 5%, в торгівлі на 9%, в транспорті на 5%, а також посилення спаду промисловості.

Крім того, як зазначив експерт, важливу роль у зниженні ВВП відіграє падіння внутрішнього попиту внаслідок зниження реальних доходів населення через заморожування соціальних виплат.

Крім цього, експерт прогнозує зниження зовнішнього попиту внаслідок погіршення відносин з Росією, що спричинить двостороннє скорочення зовнішньої торгівлі в найближчі два квартали. У той же час, прогнозоване зниження експорту на 14% і імпорту на 18%, за словами Поворозника, позитивно вплине на платіжний баланс України, але за підсумками року він залишиться дефіцитним.

Також експерт зазначив, що очікуване підвищення цін на газ призведе до зростання собівартості української продукції, але в той же час є позитивні очікування, що підприємства почнуть впроваджувати енергозберігаючі технології.

Критичним фактором, на думку Поворозника, є загострення ситуації на сході України, що крім прямих збитків впливає на очікування населення та бізнесу.

Як зазначив присутній на прес-конференції старший аналітик з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь, нинішній стан економіки України - це результат помилкової політики кількох урядів протягом багатьох років. «Та політика, яка була в попередні роки, і відсутність стратегічних реформ створили ту ситуацію, яку ми маємо зараз. А ситуація на сході і в Криму чинить додатковий вплив», - сказав він і нагадав, що до моменту початку громадянських протистоянь у Києві економіка перебувала в стані спаду вже п'ять кварталів поспіль.

Жолудь зазначив, що стан економіки вже позначився на споживчих цінах, спровокувавши їх зростання. «Це не остаточний рівень цін, буде і подальше зростання. І ми отримаємо зростання цін грудень до грудня на рівні 15,8%», - сказав він.

Експерт пояснив, що прискорення споживчої інфляції зумовлено девальвацією гривні, подорожчанням імпорту, особливо палива, і товарів, що мають істотну імпортну складову в собівартості. В якості прикладу він навів хліб, у собівартості якого паливна складова займає більшу частку, ніж зерно. Інший чинник зростання цін, за словами експерта, - це підвищення адміністративно регульованих тарифів на газ і електроенергію.

Зростання цін, як зазначив Жолудь, сприяло відпливу коштів з банківських депозитів, які осіли «на руках» у населення і можуть бути використані для купівлі товарів або валюти, що призведе до подальшого зростання цін і девальвації гривні. У той же час, експерт підкреслив, що населення вже не знімає кошти так активно, як раніше, і відтік депозитів припинився.

«Ми вважаємо, що після кредиту МВФ буде деяке посилення гривні. Хоча на кінець року курс буде 12 грн за долар», - сказав Жолудь. Він пояснив, що курс на рівні 10 грн/дол. призведе до зростання імпорту та зростанню дефіциту зовнішньої торгівлі, що зумовить відтік валюти з України, а цього не можна допустити в нинішніх умовах. «Ми не можемо дозволити високий відтік коштів і змушені утримувати низький курс гривні», - сказав експерт.

«Чи правильно діяв Нацбанк зараз? На думку нашого центру, була альтернатива, яку варто було б застосувати, - мораторій на дострокове зняття депозитів», - сказав експерт і нагадав, що в 2004 році Національний банк встановив мораторій на дострокове вилучення депозитів, чим зупинив відтік вкладів з банків без зайвих витрат на їх рефінансування і підвищеного тиску на валютний ринок.

У свою чергу почесний президент Міжнародного центру перспективних досліджень Віра Нанівська зазначила, що для стабілізації ситуації в економіці України необхідно вирішити три основні питання: привести адміністративну структуру у відповідність з економічною системою, встановити громадський контроль державних ресурсів та розробити ефективне антикорупційне законодавство, що передбачає чітке визначення покарань.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% за інфляції 12-14%. Разом з тим, первісна редакція закону про держбюджет, прийнята в січні 2014 року, передбачала зростання реального ВВП на 3% за інфляції 8,3%.

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 3%, але передбачає, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 3% у разі невідкладного вжиття заходів для стабілізації ситуації в країні. Інфляція в Україні, за прогнозами Світового банку, складе 15% в 2014 році і 10,5% в 2015 році.

Згідно з оцінками радника голови Національного банку України Валерія Литвицького, ВВП України в першому кварталі 2014 року скоротився на 1% і економіка України ввійшла в технічну рецесію. На його думку, існує перспектива переходу до повної рецесії в другому кварталі поточного року, яка може завершитися в третьому кварталі, а в четвертому - можливий початковий ріст економіки.

Нагадаємо, що, згідно з уточненими даними Держстату, ВВП України в четвертому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зріс на 3,3%, що дозволило вийти на нульове зростання ВВП за підсумками 2013 року в цілому.

