Віце-президент ЄК підписав меморандум про виділення Україні 1 млрд євро

Віце-президент Європейської комісії Сіїм Каллас підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні макрофінансової допомоги в обсягу 1 млнд євро, раніше схваленої Радою міністрів ЄС. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, опублікованому на веб-порталі організації.

«Нова програма розроблена для надання економічної та фінансової допомоги Україні в ситуації, що склалася. Програма є частиною підтримки України, озвученою Єврокомісією 5 березня і схваленою Радою Європи 6 березня», - говориться в повідомленні.

Коментуючи рішення, Каллас відзначив: «Допомога в сукупності з раніше виділеними 610 млн. євро стане істотною допомогою для уряду з метою задоволення фінансових потреб. Це конкретний знак з боку ЄС українському народу, який переживає сьогодні непрості часи».

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів затвердила виділення Україні додатково 1 млрд євро допомоги і заходи щодо скасування імпортних мит на українські товари, від чого Україна додатково одержить майже 500 млн. євро на рік.