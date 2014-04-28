Долар на закритті міжбанку зупинився на 11,85 грн

У понеділок, 28 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,3000/11,7000, на 12:00 ціни піднялися до 11,7000/11,8500. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,6000/11,8500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,6345/16,1905, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,2190/16,4330. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 16,0770/16,4295.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3136/0,3247, на 12:00 ціни зросли до 0,3248/0,3290. На закриття торгів ціни досягли рівня 0,3246/0,3302.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,0340 (+0.0340).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3815/1,3875.