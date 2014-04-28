Кремль закладав механізм технічного дефолту України ще в грудні - експерти

У грудні 2013 року Кремль від початку закладав у програму викупу євробондів умови для відсікання України від кредитних ресурсів МВФ і західних партнерів, формуючи умови для провокації технічного дефолту в Україні.

Про це йдеться в щоквартальному прогнозі Ukrainian Economic Trends Forecast 2Q 2014, підготовленому аналітичною групою Da Vinci AG, текстом якого володіє УНІАН.

«Згідно з умовами емітації євробондів на суму в 3 млрд дол., поки папери знаходяться в обігу, Україна зобов'язується підтримувати загальний обсяг державного боргу та боргу, гарантованого державою, на рівні не більше 60% від річного номінального ВВП. При порушенні цієї ковенанти (зобов'язання) Росія отримала право зажадати негайного повернення боргу», - йдеться в прогнозі.

Експерти сумніваються, що на момент прийняття рішення про виділення 3 млрд дол. Україні, Росія не розглядала варіант девальвації курсу гривні, яка була очевидна з другої половини 2013 року і можливості перевищення рівня державного боргу до 60% ВВП.

Крім того, торгові обмеження і інші недружні дії з боку РФ свідчили про достатніх підстав для прогнозу зниження темпів економічного зростання і збільшення співвідношення держборг/ВВП.

У зв'язку з цим, експерти вважають, що Росія мала намір скористатися наданням зовнішньої фінансової допомоги Україні з боку МВФ, СБ-ЄС-США з метою вимагання дострокового погашення боргу і провокації технічного дефолту. В контексті даного сценарію розглядалися також спроби «Газпрому» стягнути з НАК «Нафтогаз України» близько 12 млрд дол. за недобір газу в 2013 році згідно з чинними контрактами.

У Da Vinci AG вважають, що Москва розраховувала на активізацію застереження про перехресний дефолт, який містяться в інших випусках українських паперів. Власники решти євробондів могли слідом за Росією вимагати їх дострокового погашення на загальну суму близько 19 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року президенти Росії і України Володимир Путін і Віктор Янукович домовилися про надання РФ позики на 15 млрд дол. шляхом викупу суверенних євробондів України.

Перший транш на 3 млрд дол. був наданий в кінці грудня 2013 року. У січні 2014 року Мінфін України підготував додаткову емісію бондів на 2 млрд дол., але розміщення не відбулося через ескалацію політичного протистояння в Україні.

Згідно із заявою міністра фінансів України Олександра Шлапака, яке він зробив у квітні, Україна до кінця поточного року має виплатити близько 9 млрд дол. за своїм зовнішнім зобов'язанням, і ці кошти Кабінет міністрів має намір залучити на зовнішніх ринках.

Експерти не очікують дефолту України в поточному році, оскільки обсяг золотовалютних резервів Національного банку України є достатнім для погашення зовнішніх зобов'язань, навіть без коштів Міжнародного валютного фонду.

