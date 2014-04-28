Україна оцінила збитки від окупації Криму в 950 млрд гривень

Україна оцінює збиток від окупації Криму без урахування упущеної вигоди в 950 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко в ході брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Мін’юст систематизував інформацію від наших міністерств і відомств про ті збитки, яких було завдано окупацією Криму. Сума становить 950 млрд грн, - сказав Петренко. – Ці збитки не включають упущеної вигоди, яка буде обрахована додатково. Вони не враховують вартості корисних копалин».

За словами Петренка, у зв'язку з ухваленням і набуттям чинності закону про окуповані території, Україна одержала додаткові механізми щодо захисту інтересів країни в спорі з окупаційними силами, зокрема, притягнення до відповідальності за військові злочини і злочину проти цілісності України іноземних громадян, включаючи високопосадовців. «Крім того, встановлюються механізми компенсації втрат через процедуру арешту і конфіскацію майна», - додав Петренко.

За його словами, Рада національної безпеки і оборони вже доручила правоохоронним органам, насамперед Генпрокуратурі, відпрацювати механізми притягнення до відповідальності, відкрити кримінальні справи і притягнути співучасників, причетних до злочинів, «включаючи посадовців РФ, які приймали рішення про введення військ». «Україна не визнає окупації, Крим є невіддільною частиною України», - заявив Петренко.

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Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації у Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки.

18 березня у Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Після анексії Криму наприкінці березня 2014 року самопроголошена влада оголосила про націоналізацію українських державних підприємств, що знаходяться на території півострова, та їх перехід у російську власність. Юридичний статус націоналізованих підприємств залишається невизначеним, оскільки ні українська влада, ні міжнародне співтовариство не визнали відокремлення Криму.

