Львівська область очолила рейтинг інвестпривабливості українських регіонів

Львівська область очолила рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України в 2014 році, сформований Київським міжнародним інститутом соціології спільно з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій.

Про це повідомив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Сергій Євтушенко під час презентації рейтингу 2014 року.

«Сьогодні за нашим дослідженням у першу п'ятірку ввійшли Львівська, Івано-Франківська, Одеська, Вінницька області та місто Київ», - сказав Євтушенко.

При цьому лідери минулорічного рейтингу інвестиційної привабливості Харківська, Донецька і Дніпропетровська області (перше, третє і п'яте місця відповідно) суттєво погіршили свої показники. Дніпропетровська область опустилася на шосте місце, Харківська - на восьме, а Донецька опинилася в групі аутсайдерів - лише 22-ге місце.

У свою чергу виконуючий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев'янко зазначила, що львівська бізнес-громадськість більш конструктивно налаштована на співпрацю з владою, вона активно захищає свої права, а влада регіону відповідає на виклики, які є у бізнесу.

"Львів, звичайно, виділяється, і перше місце - заслужений результат для цього регіону", - каже Дерев'янко.

Дослідження було побудовано на використанні трьох основних компонентів, які мають практичне застосування під час прийняття рішень про інвестування: визначення інвестиційної привабливості регіону, визначення інвестиційних ризиків, визначення перешкод при інвестуванні.

Характеризуючи особливості створення рейтингу, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський зазначив, що більша частина розрахунків проводилась у 2013 році. Для створення рейтингу були опитані представники понад 600 підприємств у всіх регіонах, а також по три експерти з кожної області.

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Як повідомляв УНІАН, минулого року рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України очолила Харківська область.

У п'ятірці лідерів виявилися Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Львівська області та місто Київ. В числі аутсайдерів - Севастополь та Чернівецька область.

На думку Бураковського, низький показник Севастополя в чому було зумовлений ресурсними складнощами і непростою ситуацією з розвитком інфраструктури міста. Севастополь багато в чому залишається заручником свого «радянського» минулого, упевнений експерт.

