Уряд готує інвестпрограму для розвитку східних регіонів
Програма торкнеться близько десяти галузей, включаючи металургію, вугільну та харчову галузі
Кабінет міністрів розробляє інвестиційну програму для розвитку східних регіонів, повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета на презентації Рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України.
«Ми готуємо низку інвестиційних пропозицій також для світової спільноти, у першу чергу з промислових підприємств на Сході. Це такий інвестиційний план, інвестиційна програма", - сказав Шеремета.
Він уточнив, що програма торкнеться близько десяти галузей, включаючи металургію, вугільну і харчову галузі.
Деталей програми міністр не повідомив, пославшись на те, що вона поки що перебуває у стадії підготовки, але пообіцяв надати її проект для публічного обговорення вже у травні.
Водночас Шеремета нагадав про економічний потенціал, який дають відкриті зовнішні ринки, зокрема ринки Євросоюзу.
«Це один із головних проектів. Інші проекти, які є - це проекти технічної допомоги, спрямованої на те, щоб саме використовувати цю можливість», - додав міністр.
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Як повідомляв УНІАН, Шеремета неодноразово заявляв, що залучення іноземних інвестицій у національну економіку є одним із пріоритетів уряду разом із загальною дерегуляцією і розвитком людського капіталу.
Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 2013 році становив 2,860 млрд дол., що удвічі менше від показника 2012 року в 6,013 млрд дол.