Уряд готує інвестпрограму для розвитку східних регіонів

Кабінет міністрів розробляє інвестиційну програму для розвитку східних регіонів, повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета на презентації Рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України.

«Ми готуємо низку інвестиційних пропозицій також для світової спільноти, у першу чергу з промислових підприємств на Сході. Це такий інвестиційний план, інвестиційна програма", - сказав Шеремета.

Він уточнив, що програма торкнеться близько десяти галузей, включаючи металургію, вугільну і харчову галузі.

Деталей програми міністр не повідомив, пославшись на те, що вона поки що перебуває у стадії підготовки, але пообіцяв надати її проект для публічного обговорення вже у травні.

Водночас Шеремета нагадав про економічний потенціал, який дають відкриті зовнішні ринки, зокрема ринки Євросоюзу.

«Це один із головних проектів. Інші проекти, які є - це проекти технічної допомоги, спрямованої на те, щоб саме використовувати цю можливість», - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Шеремета неодноразово заявляв, що залучення іноземних інвестицій у національну економіку є одним із пріоритетів уряду разом із загальною дерегуляцією і розвитком людського капіталу.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 2013 році становив 2,860 млрд дол., що удвічі менше від показника 2012 року в 6,013 млрд дол.