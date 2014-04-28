Сепаратисти збираються «вигнати» гривню з Криму протягом місяця-півтора

Про це на прес-конференції в Сімферополі заявив нелегітимний голова Криму Сергій Аксьонов, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"До обігу найближчим часом гривня прийматися не буде. Думаю, протягом місяця-півтора, - сказав він. - Ми прагнемо відійти від гривні як можна швидше".

Сепаратист Аксьонов запевнив, що вся гривнева маса, яка знаходиться на руках у кримчан, буде вільно конвертована після закінчення ходіння цієї валюти без обмеження термінів.

"Чим швидше ми закінчимо з гривневими обігом, тим легше буде, і буде повне розуміння, як далі жити. При цьому всю гривневу масу, що знаходиться на руках, спокійно конвертують", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Аксьонов допускав відмову від української гривні та перехід регіону виключно в рублеву зону вже в травні.

«Ми хочемо піти від гривні в максимально короткий період. Думаю, протягом двох-трьох тижнів ми завершимо цей процес», - говорив він.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ в якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Самопроголошений уряд заявив, що офіційною валютою півострова вже є рубль, а гривня продовжить своє ходіння до кінця 2015 року. З кінця березня на ринках, в магазинах і кафе почали ставити цінники в двох валютах: гривнях та російських рублях. Пенсіонерам вже видають пенсії в рублях.

11 квітня невизнана Україною та більшістю країн світу Республіка Крим прийняла Конституцію, в якій сказано, що Республіка Крим є демократичною правовою державою у складі Росії.

