Турчинов вніс зміни до складу наглядової ради «Укрексімбанку»

Текст указу розміщений на президентському сайті

Турчинов вніс зміни до складу наглядової ради «Укрексімбанку» Виконуючий обов’язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов вніс зміни до складу наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України». Текст указу розміщено на президентському сайті. Так, членом наглядової ради ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» призначено першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу України Андрія Ковальчука. Натомість, припинено повноваження члена наглядової ради цього публічного акціонерного товариства Ігоря Черкаського. Читайте також«Укрексімбанк» за рік збільшив прибуток на 29% Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» (Державний експортно-імпортний банк України) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. Банк на 100% перебуває у власності держави.





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