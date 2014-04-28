Турчинов вніс зміни до складу наглядової ради «Укрексімбанку»

20:22, 28 квітня 2014
Фінанси
0

Текст указу розміщений на президентському сайті  

Турчинов внес изменения в состав набсовета «Укрэксимбанка» / uk.wikipedia.org

Турчинов вніс зміни до складу наглядової ради «Укрексімбанку»

Виконуючий обов’язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов вніс зміни до складу наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України».

Текст указу розміщено на президентському сайті.

Так, членом наглядової ради ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» призначено першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу України Андрія Ковальчука.

Натомість, припинено повноваження члена наглядової ради цього публічного акціонерного товариства Ігоря Черкаського.

Читайте також«Укрексімбанк» за рік збільшив прибуток на 29%

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» (Державний експортно-імпортний банк України) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. Банк на 100% перебуває у власності держави.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter