Італійська ENI може допомогти Україні з газом

Про це у понеділок розповів голова правління корпорації Паоло Скароні в інтерв’ю італійському телеканалу RAINEWS, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Скароні, така ініціатива є наслідком його нещодавньої зустрічі у Києві із міністром енергетики Юрієм Проданом. Під час переговорів йшлося саме про послаблення залежності України від російського "Газпрому".

Як пояснив Паоло Скароні, найближчим часом ENI може ухвалити рішення про поставки надлишкового газу до України через близькі європейські країни. Це може бути Словаччина, з якою Київ підписав меморандум про реверсне постачання газу в Україну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖЗустріч України, Росії і ЄС по газу може пройти 2 травня у Варшаві

"Але газ із Італії не буде у великих обсягах, хоча кожний кубометр – це допомога", – зазначив раніше керівник ENI в інтeрв’ю американському виданню New York Times.

ENI ставить за мету прокачувати до Києва щорічно понад 3 мільярди кубів газу.

Італія імпортує з Росії майже 30 відсотків природного газу, решту купує в країнах Північної Африки та Північної Європи.

Нагадаємо, 28 квітня Київ та Братислава підписали меморандум про реверсне постачання газу в Україну. За словами українського прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, меморандум передбачає постачання до 8 мільярдів кубів газу на рік, але після певних досліджень ці обсяги можуть бути збільшені.

Словацький коридор, який може пропускати в Україну понад 10 мільярдів кубів газу щорічно, блокував "Газпромом".

На сьогодні Україні доступні два реверсні напрямки постачання газу – через Польщу та Угорщину. Але обсяги прокачування палива цими коридорами незначні.