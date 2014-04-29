У РФ до 25 травня хочуть розробити законопроект про особливу економічну зону в Криму

Уряд РФ доручив Мінекономрозвитку, Міністерству у справах Криму, Мінфіну і Міністерству регіонального розвитку підготувати і внести до уряду до 25 травня законопроект про створення в анексованому Криму і Севастополі особливої економічної зони.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі російського уряду.

Читайте такожКрим перетворюється на зону беззаконня – МЗС України

«Забезпечити за участю зацікавлених федеральних органів виконавчої влади, органів державної влади Республіки Крим і міста федерального значення Севастополя розробку проекту федерального закону про створення на територіях Республіки Крим і міста федерального значення Севастополя особливої економічної зони», - йдеться в дорученні.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект про створення в анексованому Криму п'ятої гральної зони.