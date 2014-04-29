Deutsche Bank: Росія заплатить дуже високу ціну за дії проти України

Головний економіст Deutsche Bank Давид Фолькертс-Ландау вважає, що Росії доведеться заплатити дуже високу економічну ціну за свої дії відносно України.

Як пише Deutsche Welle, в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, опублікованому 28 квітня, Фолькертс-Ландау заявив, що погляд на Росію міжнародних інвесторів "докорінно зміниться".

"Через свої дії відносно України, що більше нагадують стереотипи мислення 19 століття, Росія стала менш передбачуваною. Тому їй не варто дивуватися, якщо надалі її не будуть сприймати як надійне місце для іноземних інвестицій", - наголосив 64-річний експерт. Відтепер усім, хто вкладає гроші в російські цінні папери або безпосередньо в бізнес, доведеться брати до уваги значно вищі ризики, пов'язані з Росією, переконаний він.

Крім іншого, серед західних інвесторів загостриться усвідомлення структурних проблем країни. "Росія втратила можливість створити функціонуючу економіку, що володіє міжнародною конкурентоспроможністю", - зазначив Фолькертс-Ландау.

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Вказавши на такі витрати російської "економічної монокультури" як командно-адміністративні методи управління, корупція, недостатня правова захищеність, а також на "демографічний розвиток, що викликає занепокоєння", він зробив висновок: "Іноземці сильно переоцінюють економічний потенціал Росії".

Але поступово вони це почнуть розуміти, що в середньостроковій перспективі негативно позначиться на економічних зв'язках із Росією, переконаний головний економіст Deutsche Bank, який, як нагадує газета Die Welt, вкрай рідко висловлюється публічно і воліє безпосередньо працювати з великими клієнтами банку.