Яценюк пропонує скоротити кількість податків з 2016 року

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонує розробити нову редакцію Податкового кодексу і запровадити в Україні до 2016 року нову спрощену систему оподаткування, яка в першу чергу припускатиме скорочення базових податків до 8.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи у вівторок, 29 квітня, з трибуни парламенту.

«Наше спільне завдання – прийняти нову редакцію Податкового кодексу, яка має бути реалізована в 2015 році, щоб з 2016 року в Україні було запроваджено спрощену систему оподаткування, а саме – скорочення базових податків до 8 з розширенням бази оподаткування», - сказав Яценюк.

Читайте такожКабмін до кінця року підготує новий Податковий кодекс

«Це дасть можливість спростити процедуру адміністрування збирання податку, ліквідувати корупцію в податковій сфері і дати можливість підприємцям працювати в прозорих і зрозумілих механізмах. Чим простіша податкова система, тим ефективніше збираються податки і тим менше можливостей і шансів обійти це податкове законодавство», - зазначив прем'єр.

У ході виступу Яценюк нагадав, що в рамках перетворень, зокрема конституційних, в Україні необхідно переробити Бюджетний кодекс, у першу чергу, в частині розподілу міжбюджетних трансфертів. «Порядок розподілу міжбюджетних трансфертів, порядок нарахування й зарахування загальнодержавних і місцевих податків до відповідної територіальної громади має бути невідкладно напрацьований новою редакцією Бюджетного кодексу України», - сказав Яценюк.

Раніше Кабінет міністрів України ініціював формування бюджету України на 2015 рік із урахуванням положень нового Бюджетного кодексу, що передбачає велику фінансову незалежність регіонів, і нового Податкового кодексу, що включає скорочення кількості податків. Згідно з проектом бюджетної резолюції, підготовленим Міністерством фінансів України, ухвалення нового Бюджетного кодексу дозволить збалансувати бюджети громад, переглянувши підстави для галузевих пільг, середньострокового планування місцевих бюджетів, удосконалення формульного розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом і місцевими бюджетами, а також зарахування в доходи місцевих бюджетів частини податку на прибуток підприємств і податку на доходи фізичних осіб.

У свою чергу ухвалення нового Податкового кодексу України передбачатиме скорочення кількості податків і зборів, сприяння максимальному зниженню податкового навантаження на внутрішнє виробництво, мінімізацію ризиків ухилення від сплати податків, спрощення адміністрування податків і вдосконалення спеціальних режимів оподаткування для сільськогосподарських підприємств.

Як повідомляв УНІАН, Податковий кодекс України було прийнято в 2010 році, проте його обговорення виявилося вкрай непростим і супроводжувалося масовими акціями протесту, більш відомими як Податковий майдан. Податковий кодекс передбачав упровадження в Україні спрощеної системи оподаткування для малого й середнього бізнесу, а також скорочення податків і зменшення податкових ставок. У період із 2010 року до Податкового кодексу було внесено кілька сотень змін, що багато в чому видозмінило початкову редакцію документа. Про необхідність розробити нову редакцію Податкового кодексу також говорив перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус.

Діюча редакція Бюджетного кодексу була прийнята в 2010 році, проте за 4 роки до неї також було внесено близько 30 законодавчих змін.