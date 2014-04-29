Visa і MasterCard припиняють обслуговування банків РФ, які потрапили під санкції

Міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard припиняють обслуговування карт російських СМП банку та Інвесткапіталбанку, які потрапили під санкції США, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"28 квітня 2014 року в список SDN (Specially Designated Громадяни - список осіб і компаній, що підпадають під економічні санкції США, підготовлений Управлінням з контролю за іноземними активами Казначейства США) були включені ще кілька російських фізичних осіб і організацій, в тому числі СМП Банк та Інвесткапіталбанк. В цілях відповідності законодавству США Visa International Service Association припинила доступ до мережі Visa для зазначених фінансових інститутів", - повідомили в компанії Visa.

Платіжна система MasterCard також припиняє доступ до своїх сервісів для цих банків.

"MasterCard продовжує роботу зі своїми російськими партнерами в звичайному режимі. Виняток становлять банки ВАТ АБ "Росія", Собінбанк, СМП банк та Інвесткапиталбанк. Обслуговування карт останніх двох банків буде призупинено найближчим часом в результаті введення санкцій США. Банки зможуть продовжувати обслуговування своїх карток через свої клієнтські офіси і банкомати", - сказав представник прес-служби MasterCard.

Мінфін США оголосив 28 квітня про введення санкцій щодо 7 росіян і 17 компаній, у тому числі проти СМП Банку, Собінбанку та Інвесткапіталбанку. Санкції проти АБ "Росія" були введені в кінці березня.

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СМП Банк та Інвесткапіталбанк вже підпадали під американські санкції помилково: міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard 21 березня припинили обслуговування карт одночасно з картками банку "Росія". Через кілька днів обслуговування карт СМП-банку та Інвесткапіталбанку було відновлено.

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СМП Банк підконтрольний братам Аркадію та Борису Ротенбергам, зареєстрований в Москві в 2001 році, входить у четверту сотню за розміром активів серед російських банків.

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Інвесткапиталбанк заснований у 1993 році в Уфі, входить у другу сотню російських банків за розміром активів. Аркадій і Борис Ротенберг з 2008 року володіють 80% акцій банку.